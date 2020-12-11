Уряд Грузії пішов у відставку

Уряд Грузії на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарія автоматично пішов у відставку відразу після визнання повноважень парламенту десятого скликання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузія Online.

Парламент десятого скликання вступив у свої повноваження з моменту прийняття відповідної постанови і принесення присяги депутатами парламенту.

З цього моменту прем'єр-міністр і його кабінет вважаються виконуючими обов'язки, і у парламенту буде майже місяць на затвердження нового уряду.

Кандидатуру глави уряду представлятиме правляча партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" протягом двох тижнів після першого засідання.

Уже відомо, що цю посаду обійматиме діючий прем'єр-міністр Георгій Гахарія. Після представлення він повинен буде сформувати свій кабінет і постати перед парламентом для отримання довіри зі своєю програмою. У парламенту буде дев'ять днів для процедури висловлення довіри.

За висловлення довіри має проголосувати 76 депутатів парламенту.

На сьогоднішньому пленарному засіданні депутати проголосували за проект постанови, згідно з яким були визнані повноваження членів парламенту десятого скликання. Депутати проголосували за єдиний список.

Депутати парламенту десятого скликання 87 голосами визнали повноваження 150 депутатів - серед них опозиціонерів, які бойкотують роботу законодавчого органу.

Перше засідання новообраного парламенту Грузії сьогодні проходить без представників опозиції. За підсумками виборів найбільше місць у законодавчому органі отримала правляча партія «Грузинська мрія» - 90. Решта 60 місць розподілилися між вісьмома опозиційними силами: 36 мандатів у «Єдиного національного руху», п'ять - у «Європейської Грузії», по чотири мандати - у партій «Лело», «Стратегія Агмашенебелі», «Альянсу патріотів» і «Гірчі», у партії «Громадяни» - два мандати, а у Лейбористської партії - один.

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Всі вісім опозиційних партій, які отримали мандати, залишаються у режимі бойкоту. П'ять з них сьогодні ж підписали меморандум про відкликання партійних списків і відмову від мандатів. Решта опозиціонерів мають намір дочекатися закінчення переговорів.