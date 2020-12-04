Глава МЗС Литви закликав союзників по НАТО «послідовно підтримувати Україну і Грузію»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Литви.
«Ми твердо налаштовані допомогти Україні і Грузії на шляху інтеграції до євроатлантичної спільноти. Ми хочемо стимулювати пошук рішень, які зміцнили б безпеку не тільки наших партнерів, але і нашу власну», - сказав Лінкявічус.
Уточнюється, що він виклав цю позицію від імені Литви, Латвії, Словаччини та Чехії на онлайн-зустрічі глав МЗС країн НАТО, присвяченій проблемам регіону Чорного моря і Китаю. Лінкявічус представив листа, підготовленого Литвою за ініціативи 13 країн-однодумців, в якому закликав приділити належну увагу політиці відкритих дверей НАТО.
Міністри закордонних справ України та Грузії також взяли участь в обговоренні ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні.
2 грудня відбулося друге засідання дистанційної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якої міністри обговорили ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні та виклики, які стоять перед країнами-партнерами НАТО у зв'язку з Китаєм. Для цього були запрошені партнери НАТО в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Швеція, Фінляндія і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
У зв'язку з пандемією COVID-19 нарада міністрів закордонних справ країн НАТО вдруге цього року проводиться дистанційно.