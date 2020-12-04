Глава МЗС Литви закликав союзників по НАТО «послідовно підтримувати Україну і Грузію»

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус на онлайн-нараді в середу запропонував союзникам по НАТО тісніше співпрацювати з Україною і Грузією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Литви.

«Ми твердо налаштовані допомогти Україні і Грузії на шляху інтеграції до євроатлантичної спільноти. Ми хочемо стимулювати пошук рішень, які зміцнили б безпеку не тільки наших партнерів, але і нашу власну», - сказав Лінкявічус.

Уточнюється, що він виклав цю позицію від імені Литви, Латвії, Словаччини та Чехії на онлайн-зустрічі глав МЗС країн НАТО, присвяченій проблемам регіону Чорного моря і Китаю. Лінкявічус представив листа, підготовленого Литвою за ініціативи 13 країн-однодумців, в якому закликав приділити належну увагу політиці відкритих дверей НАТО.

Міністри закордонних справ України та Грузії також взяли участь в обговоренні ситуації з безпекою у Чорноморському регіоні.

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2 грудня відбулося друге засідання дистанційної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, під час якої міністри обговорили ситуацію з безпекою у Чорноморському регіоні та виклики, які стоять перед країнами-партнерами НАТО у зв'язку з Китаєм. Для цього були запрошені партнери НАТО в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Швеція, Фінляндія і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

У зв'язку з пандемією COVID-19 нарада міністрів закордонних справ країн НАТО вдруге цього року проводиться дистанційно.