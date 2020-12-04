Данія виступає за цілісність України і закликає РФ припинити окупацію Криму

Данія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і закликає Росію припинити окупацію Криму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це сказав міністр закордонних справ країни Йеппе Кофод під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

“Ми закликаємо Росію припинити незаконну анексію Криму. Ми нагадуємо всім учасникам, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) має отримувати безперешкодний доступ до всієї території України”, - сказав він.

За словами міністра, конфлікт на сході України сьогодні є одним із найбільших викликів для безпеки. “Данія підтримує повне виконання мінських угод, виступає за повне відновлення територіальної цілісності України”, - підкреслив він.

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Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19. Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є одною з головних тем зустрічі.