Канада в ОБСЄ виступила на підтримку України

Канада підтримує територіальну цілісність України й засуджує російські посягання на неї.

Про це сказав під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минає ще один рік від часу російського вторгнення й спроби анексії території України. Цей вчинок залишається грубим порушенням міжнародного права. Канада солідарна з Україною та підтримує її суверенітет, незалежність й територіальну цілісність, а також засуджує дії Росії як в Криму, так і на Донбасі», - сказав Шампань.

Він додав, що Канада «підтримує дипломатичні зусилля із мирного розв’язання конфлікту у Східній Україні в рамках нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи».

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Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснюють огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є однією з головних на зустрічі.