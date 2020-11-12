У Тбілісі в резиденції посла США йдуть переговори влади і опозиції

У резиденції посла США в Грузії проходять переговори влади та опозиції: на зустрічі, крім американського посла Келлі Дегнан, присутні керівники дипломатичних місій ЄС і Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Online.

Від опозиції в переговорах беруть участь представники всіх опозиційних партій, які подолали 1-відсотковий бар'єр на парламентських виборах - "Єдиний національний рух", "Європейська Грузія", "Стратегія Агмашенебелі", "Лело", "Гірчі", "Альянс патріотів", "Громадяни" і " Лейористська партія".

Правлячу партію «Грузинська мрія» на зустрічі представляє спікер парламенту Арчіл Талаквадзе.

Слід зазначити, що це перші переговори влади та опозиції після парламентських виборів 31 жовтня.

На парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" і бойкотували участь в роботі парламенту на знак протесту.

Критичні закиди звучали і від деяких громадських організацій, зокрема Transparency International Грузія.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії в цілому були проведені демократично, але закликав до ретельного і справедливого розгляду всіх скарг, які були подані під час електорального процесу.