У Тбілісі в резиденції посла США йдуть переговори влади і опозиції

У Тбілісі в резиденції посла США йдуть переговори влади і опозиції

Укрінформ
У резиденції посла США в Грузії проходять переговори влади та опозиції: на зустрічі, крім американського посла Келлі Дегнан, присутні керівники дипломатичних місій ЄС і Франції. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Online.

Від опозиції в переговорах беруть участь представники всіх опозиційних партій, які подолали 1-відсотковий бар'єр на парламентських виборах - "Єдиний національний рух", "Європейська Грузія", "Стратегія Агмашенебелі", "Лело", "Гірчі", "Альянс патріотів", "Громадяни" і " Лейористська партія".

Правлячу партію «Грузинська мрія» на зустрічі представляє спікер парламенту Арчіл Талаквадзе.

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Слід зазначити, що це перші переговори влади та опозиції після парламентських виборів 31 жовтня.

На парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" і бойкотували участь в роботі парламенту на знак протесту.

Критичні закиди звучали і від деяких громадських організацій, зокрема Transparency International Грузія.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії в цілому були проведені демократично, але закликав до ретельного і справедливого розгляду всіх скарг, які були подані під час електорального процесу.

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