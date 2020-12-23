Тепер і в Малайзії: мутований коронавірус шириться світом

Медики Малайзії виявили ще один штам коронавірусу, про який раніше повідомляли їхні колеги з інших країн.

Як передає Укрінформ з посиланням на New Straits Times, про це заявив міністр охорони здоров’я Малайзії Нур Хішам Абдулла.

Зазначається, що про штам A701V вже повідомляли в інших країнах, зокрема в Австралії, Нідерландах та Сінгапурі, а також у Південній Америці.

У Малайзії мутацію A701V виявили в результаті дослідження зразків коронавірусу зі штату Сабах.

"Ми ще не знаємо клінічного впливу цього штаму, його заразності", - уточнив глава МОЗ Малайзії. Він додав, що фахівці вивчають особливості цього різновиду.

Як повідомляв Укрінформ, 14 грудня влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Премєр Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.