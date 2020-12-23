Пєсков вважає, що у Навального «манія переслідування і величі»

У Кремлі не дивилися нове відео політика Олексія Навального, в якому він стверджує, що поговорив телефоном з одним із співробітників ФСБ, ймовірно, причетним до його отруєння, але вважають, що у Навального «манія переслідування».

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє Укрінформ з посиланням на портал " Медуза".

"У цілому можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі. Тому що, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом", - сказав Пєсков.

Також, на його думку, ці «прояви» потрібно аналізувати «за Фрейдом». «Така зацикленість на гульфіковій зоні, власне, і так далі», - заявив Пєсков.

Водночас він вважає, що ФСБ у понеділок прокоментувала розмову «досить вичерпно і однозначно».

У понеділок, 21 грудня, опозиційний російський політик Олексій Навальний виклав відео, з якого стає ясно, що за кілька годин до публікації розслідування 14 грудня про причетність ФСБ до його отруєння подзвонив його фігуранту Костянтину Кудрявцеву під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Кудрявцев розповів йому подробиці спецоперації, зокрема, що отрута наносилася на шви гульфіка трусів Навального.

Через кілька годин після публікації ролика ФСБ назвала його підробкою, а розслідування про причетність спецслужби до отруєння Навального - «спланованою провокацією». Відомство заявило, що проведе в зв'язку з цим перевірку.

Раніше Навальний і журналісти-розслідувачі повідомляли, що, за їхніми даними, військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Кудрявцев прилітав до Омська 25 серпня, через п'ять днів після отруєння, і в той же день повернувся в Москву. Вони припускали, що він їздив за одягом політика, що залишилася в Омську.

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Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

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20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.