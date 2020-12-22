У Сибіру пройшли пікети після публікації Навального про отруєння

У сибірських містах Іркутську й Омську 22 грудня пройшли пікети біля будинку ФСБ після публікації Олексієм Навальним розслідування про можливу участь ФСБ в його отруєнні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

Координатор іркутського штабу Навального Сергій Беспалов і його співробітник Захар Сарапулов по черзі виходили до будинку ФСБ з плакатами «А у вас у ФСБ всі такі?» і «Ми від них боротьби з тероризмом чекали, а вони труси перуть». «Ми вимагаємо визнати ФСБ терористичною організацією і заборонити її діяльність на території Росії», - сказав Сарапулов.

За його словами, після першого пікету біля будинку ФСБ поставили співробітника, який сфотографував активістів.

Фото: Штаб Навального в Омську

В Омську одиночний пікет біля управління ФСБ по області провів Павло Пивоваров. На плакаті з написом «Федеральне Прання Білизни» він намалював труси і розмістив QR-код, що веде на нове розслідування Навального про його отруєння. «Я виходжу з пікетом ... висловити неповагу і своє презирство до цієї зграї злочинців, які називають себе владою», - заявив пікетник.

Як повідомлялося, 21 грудня опозиційний російський політик Олексій Навальний виклав відеозапис, на якому він під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева веде діалог по телефону з людиною, яку називає співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, який імовірно стежив за ним і мав відношення до його отруєння. Кудрявцев розповів подробиці спецоперації, зокрема про те, що отрутою обробляли шви на білизні Навального, а точніше на трусах.

Через кілька годин після публікації ролика ФСБ назвала його підробкою, а розслідування про причетність спецслужби до отруєння Навального - «спланованою провокацією». Відомство заявило, що проведе у зв'язку з цим перевірку.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у зв'язку з новою інформацією Навального про його отруєння висловив припущення, що у того «манія переслідування і манія величі».

Читайте також: Путін звинуватив Навального у співпраці зі спецслужбами США

У розслідуванні 14 грудня журналісти-розслідувачі та Навальний повідомляли, що, за їхніми даними, військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Кудрявцев прилітав до Омська 25 серпня, через п'ять днів після отруєння, і того самого дня повернувся в Москву. Вони припускали, що він їздив за одягом політика, що залишився в Омську.

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Головне фото з архіву Захара Сарапулова