Режисера Манського затримали у Москві за пікет на підтримку Навального

У Москві, на Луб'янці, біля головної будівлі Федеральної служби безпеки РФ затримали відомого режисера-документаліста Віталія Манського, який вийшов на одиночний пікет на підтримку Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці режисер Аскольд Куров, розмістивши відповідне відео.

"Режисера Віталія Манського затримали на Луб'янці. Його ведуть до Міщанського ВВС", - написав Куров.

На відео зафільмовано, що до Манського, який стояв під будівлею ФСБ зі спідньою білизною в руках, підійшли двоє поліцейських, яким режисер пояснив, що висловлює свою громадянську позицію. Після затримання його повезли до відділення МВС по Міщанському району.

Віталій Манський - відомий російський режисер-документаліст українського походження (народився у Львові), автор фільму «Рідні», 2016 р. (про те, як родичі Манського сприйняли російську агресію щодо України), «Свідки Путіна», 2018 (про прихід Володимира Путіна до влади в РФ).

Аскольд Куров - друг Олега Сенцова, автор фільму «Сенцов. Процес» (2017).

Як повідомлялося, 21 грудня опозиційний російський політик Олексій Навальний виклав відеозапис, на якому він під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева веде діалог телефоном з людиною, яку називає співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, який імовірно стежив за ним і причетний до його отруєння. Кудрявцев розповів подробиці спецоперації, зокрема про те, що отрутою обробляли шви на спідній білизні Навального, а точніше на трусах.

За кілька годин після публікації ролика ФСБ назвала його підробкою, а розслідування про причетність спецслужби до отруєння Навального - «спланованою провокацією». Відомство заявило, що проведе у зв'язку з цим перевірку.

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Раніше Навальний і журналісти-розслідувачі повідомляли, що, за їхніми даними, військовий хімік з Інституту криміналістики ФСБ Кудрявцев прилітав до Омська 25 серпня, за п'ять днів після отруєння, і того самого дня повернувся до Москви. Вони припускали, що він їздив за одягом політика, який залишився в Омську.

Автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участі Der Spiegel дійшли висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня 2020 р. Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонера в стані коми доставили до реанімації місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Фото: Аскольд Куров, Facebook