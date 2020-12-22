У Стамбулі заявляють про спад другої хвилі COVID-19

У Стамбулі - найбільшому турецькому місті, де проживають більш як 15 млн людей, друга хвиля коронавірусу пішла на спад.

Відповідні статистичні дані повідомив губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікайа на своїй сторінці у Twitter.

«Ми пройшли пік другої хвилі спалаху COVID-19. Кількість пацієнтів у стаціонарі зменшилася на 4️0️%, у ​​реанімації - на 25%», - написав губернатор.

Він вказав на те, що позитивної динаміки вдалося досягти завдяки вжитим епідобмеженням, зокрема ізоляції.

За минулу добу в Туреччині було виявлено 19 тис. 103 нових випадків інфікування, 254 людини померли, понад 34,4 тис. одужали. На активній стадії хвороби 3 тис. 412 осіб.

Фото: Ali Yerlikaya, Twitter