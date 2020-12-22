Пошта Британії призупинила відправку листів і посилок до Європи

Національний оператор поштового зв'язку Великої Британії Royal Mail тимчасово призупинив відправку посилок та листів до Європи через транспортну кризу, викликану ситуацією навколо нового штаму COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Також відправку пошти призупинили до Канади та Туреччини. Виключенням є лише Ірландія.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і готові відновити наші послуги, як тільки зможемо і як тільки будуть зняті обмеження… Кількість країн, до яких ми маємо доступ, змінюється щодня», - заявили у поштовій службі.

Німецька поштова фірма Deutsche Post DHL також зупинила всі доставки посилок до Великої Британії та Ірландії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

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Раніше про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія, Гонконг та ін.