Як працюватиме Укрпошта на новорічні свята та під час локдауну

Клієнти "Укрпошти" можуть скористатися послугами компанії у святкові дні та під час карантину.

Як передає Укрінформу, про це повідомили у пресслужбі поштового оператора.

"Відділення Укрпошти в святкові дні та під час посиленого карантину 8 - 24 січня працюють за звичайним графіком, за винятком католицького Різдва 25 грудня, Нового року 1 січня та православного Різдва 7 січня. 25 грудня, 1 січня та 7 січня – надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. На час посиленого карантину з 8 до 24 січня 2021 року продовжують працювати стандартно без змін у роботі всі 11 000 відділень", - наголосили в Укрпошті.

Зокрема, на час «високого» сезону напередодні та протягом свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

Для зручності у «Щасливі години для платежів» при оплаті до 13.00 клієнти сплачують удвічі меншу комісію за комунальні та інші послуги. А отримати та відправити посилку без черг зручніше у другій половині дня, після 13:00.

Оплатити послуги Укрпошти можна також онлайн чи безготівково платіжними картками в найбільш завантажених автоматизованих поштових відділеннях України. Загалом у таких поштових офісах встановлено 5 тис. POS-терміналів.

Мережа національного поштового оператора налічує 11 тис. відділень. Компанія доставляє відправлення у всі населені пункти України та 192 країни світу.