Листи та посилки за кордон: Укрпошта підвищує тарифи

Через зміну у 2021 році системи розрахунків між національними поштовими операторами в рамках Всесвітнього поштового союзу, з наступного року Укрпошта збільшить тарифи на міжнародні відправлення.

Як передає Укрінформ, про це компанія попередила своїх клієнтів у відповідному листі, який є у розпорядженні агентства.

"У 2021 році система розрахунків між національними поштами в рамках Всесвітнього поштового союзу суттєво змінюється (розрахунки за листи та дрібні пакети для популярних країн зростають на 50-80%)", - йдеться у листі.

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З огляду на це також будуть підвищені тарифи на міжнародні пересилання Укрпошти, але в меншому масштабі. Так, для країн Зони 1 (Європа, Близький Схід, Центральна та Північна Азія) вартість відправлень збільшиться на 5-8% залежно від ваги. Для країн Зони 2 (США, Канада, Південно-Східна Азія) відправлення подорожчають на 10-12%; для Зони 3 (Австралія, Латинська Америка, Океанія, Центральна Африка) – на 30-35%. Зміняться тарифи і на посилки вагою від 10 кг (максимум на 10%).

Як повідомляв Укрінформ, через пандемію COVID-19 на сьогодні експортним відправленням на 71% складніше дістатися пунктів призначення. З початку пандемії Укрпошта намагається розширити кількість авіапартнерів, щоб зробити вплив протиепідемічних обмежень на поштову логістику менш помітним, та на сьогодні забезпечує доставку відправлень за кордон за допомогою таких авіакомпаній: МАУ, Turkish Airlines, Silk Way West Airlines, LOT.

Для забезпечення стабільної доставки до США Укрпошта разом з авіакомпанією Windrose Airline запустили постійну чартерну програму вантажних перевезень, лише за листопад 2020 було перевезено понад 120 тонн відправлень до США.