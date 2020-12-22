Порушникам карантину в Нідерландах за тиждень виписали понад 1100 штрафів

У Нідерландах за порушення обмежувальних заходів, запроваджених через епідемію коронавірусу, за тиждень виписали 1184 штрафи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Politie Nederland.

“Минулого тижня на 95 євро було оштрафовано 1184 особи. Поліція винесла 927 попереджень за невиконання запроваджених через коронавірус заходів. Також припинено 61 нелегальну вечірку”, - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 15 грудня запровадили суворі обмеження через збільшення кількості хворих на COVID-19. Діятимуть ці карантинні заходи до 19 січня. У країні знову не працюють музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, спортивні зали.Також закрили всі магазини, окрім продуктових супермаркетів, кафе та ресторани, перукарні, масажні й манікюрні салони.

Влада Нідерландів закликає громадян переходити на дистанційну роботу, не подорожувати без вагомої причини, а також не приймати вдома більше двох гостей. Дорослим дозволено займатися спортом просто неба, зберігаючи дистанцію 1,5 метра.