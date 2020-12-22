Японія закладає в оборонний бюджет зміцнення ракетного потенціалу

Уряд Японії схвалив збільшення оборонного бюджету країни для протидії потенційним загрозам з боку Китаю і Північної Кореї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Значна частина бюджетного плану йде на зміцнення ракетного потенціалу Японії. Зокрема, сума в еквіваленті $324 млн виділяється на розробку протикорабельних ракет підвищеної дальності, ще $144 млн - на закупівлю ракет підвищеної дальності JSM для винищувачів-невидимок F-35.

Зазначається, що це частина нового плану ракетного стримування, ухваленого урядом Японії 18 грудня. Він дозволить країні розширити розміщення ракет, у тому числі на островах у Східно-Китайському морі, на які претендує КНР.

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Рекордний оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік в обсязі $51,7 млрд має бути схвалений парламентом на початку наступного року.

Загалом національний бюджет Японії на 2021 рік заплановано в розмірі, еквівалентному $1,03 трлн.