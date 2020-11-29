Японія запустила супутник подвійного призначення

Японія запустила новий супутник JDRS-1 для високошвидкісної передачі даних, який тепер прямує до геостаціонарної орбіти на ракеті - носії H-IIA Mitsubishi Heavy Industries.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space News.

Японська ракета-носій H-IIA з супутником JDRS-1 стартувала з космодрому на острові Танегасіма на початку доби 29 листопада.

За дві з половиною години після запуску Mitsubishi підтвердила відокремлення супутника JDRS-1 та успіх запуску.

JDRS-1 передаватиме на Землю оптичні та радіолокаційні дані з японських супутників збору інформації (IGS) та інші дані з наукових супутників. Деякі деталі щодо роботи супутника не були розкриті через військовий характер його місії.

Новий супутник оснащений системою зв'язку, що використовує лазер (LUCAS), розроблений компанією JAXA. LUCAS використовує інфрачервоне світло для міжсупутникової передачі даних зі швидкістю до 1,8 гігабіт на секунду.

Супутник JDRS-1 був розроблений спільно компанією JAXA та урядом Японії.

Супутник буде працювати на геостаціонарній орбіті на відстані 35 400 кілометрів над Землею, передаючи дані між японськими супутниками та наземними станціями. Це дозволить швидше отримувати дані.

Фото: MHA