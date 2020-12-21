У Бельгії арештували двох найбільших наркобаронів Європи

Німецькі та бельгійські поліцейські провели успішну міжнародну операцію проти наркоторговців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення Відомства кримінальної поліції Баварії.

«Бельгійська поліція завдяки інформації посадових осіб Баварського відомства кримінальної поліції заарештувала двох найбільших наркобаронів Європи», - йдеться у повідомленні.

Загалом заарештовано 17 людей, серед них двоє займали ключову позицію у зв'язках між південноамериканськими наркокартелями та європейськими споживачами кокаїну. Це 35-річний громадянин Латвії та 34-річний громадянин Албанії. Конфісковано кілька сотень тисяч євро та 187 кілограмів кокаїну.

Операція була проведена в Антверпені та Брюсселі ще 15-16 грудня, але повідомили про неї лише зараз.

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Кокаїн доставлявся до Німеччини з Південної Америки. Слідчі кілька років намагалися прослідкувати банду. Відправною точкою розслідувань стало виявлення майже 200 кілограмів кокаїну в десяти баварських супермаркетах у 2017 році. Тоді працівники супермаркетів неочікувано виявили наркотик у пакунках з бананами, які помилково потрапили в торговельну мережу. Вдалося з’ясувати, що наркотик транспортували кораблями в партіях з фруктами з Еквадору до порту Гамбурга, звідки вони розходились по всій Німеччині.

Латвієць і албанець вважаються керівниками албанської організації, яка є зв'язком між південноамериканськими наркокартелями та європейськими споживачами кокаїну. З Бельгії вони організували загальноєвропейську контрабанду кокаїну. Там головну роль відігравав порт Антверпен. У 2019 році завдяки цій інформації бельгійські органи безпеки змогли відкрити відповідне розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня у морпорту "Південний" прикордонники виявили 54 кг кокаїну вартістю 12 млн доларів. 46 брикетів наркотику були заховані у вентиляційних люках контейнера з бананами. Кокаїн прибув із Еквадору. Кінцевим пунктом його доставки мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску «Старокозаче» (кордон з Молдовою).

Фото: Lka Bayern