Прикордонники цьогоріч виявили понад 600 кілограмів наркотиків

Протягом 2020 року прикордонники виявили понад 600 кілограмів наркотичних засобів, у тому числі майже 460 кг кокаїну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Протягом 2020 року прикордонники спільно із взаємодіючими органами виявили 606 кілограмів наркотиків. З них – майже 460 кг кокаїну, близько 80 кг марихуани, понад 30 кг конопель, близько 26 кг наркотичних лікарських засобів та інші речовини рослинного й синтетичного походження",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найрезультативнішим стало перекриття потоків на морському напрямку: в портах вилучено близько 450 кг кокаїну.

Майже 60 кілограмів наркотиків виявили на кордоні з Росією (торік - 22 кг). Із них близько 50 кг – марихуана та понад 9 кг – кокаїн.

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На українсько-польській ділянці кордону вилучили 53 кг наркотиків (у 2019-му – 4,5 кг), серед них - 22 кілограми наркотичних лікарських засобів.

Ще 14 кг наркотиків, 13 кг з яких – марихуана, затримано на кордоні з Румунією.