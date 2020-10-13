Прикордонники з початку року перекрили контрабанду кокаїну на мільярд

За 9 місяців поточного року прикордонники викрили значну контрабанду наркотиків, у тому числі чверть тонни кокаїну вартістю 1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, таку статистику оприлюднила ДПСУ.

З виявлених майже 379 кг наркотичних засобів 310 кг були затримані при спробі переміщення в Україну.

Найбільші обсяги – 259 кг – викрили на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – з Польщею та 12 кг – з Румунією.

При цьому основну частину контрабанди становив кокаїн - 264 кг. Марихуани та конопель виявлено 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Окрім того, у менших обсягах знаходили героїн, опій, гашиш та макову соломку.

Як уточнюється, українські прикордонники викрили значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна вартість цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.

У ДПСУ також навели випадок, коли оперативно-розшукові підрозділи припинили незаконну діяльність злочинної групи, яка налагодила виготовлення та масштабну реалізацію амфетаміну на всій території України та за її межами.

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Раніше було затримано злочинців, які організували виготовлення та відправку поштою амфетаміну по всьому світу, у тому числі до США, Німеччини, Швейцарії, Японії, Австралії. Тоді ліквідували дві нарколабораторії та перехопили 36 міжнародних поштових відправлень з наркотиками, вилучили 1,5 кг амфетаміну, 0,6 кг марихуани та 62 кг прекурсорів.