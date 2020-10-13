Прикордонники з початку року перекрили контрабанду кокаїну на мільярд
Як передає Укрінформ, таку статистику оприлюднила ДПСУ.
З виявлених майже 379 кг наркотичних засобів 310 кг були затримані при спробі переміщення в Україну.
Найбільші обсяги – 259 кг – викрили на каналах морського сполучення, 47 кг – на кордоні з РФ, 43 кг – з Польщею та 12 кг – з Румунією.
При цьому основну частину контрабанди становив кокаїн - 264 кг. Марихуани та конопель виявлено 85 кг, наркотичних лікарських засобів – 25 кг. Окрім того, у менших обсягах знаходили героїн, опій, гашиш та макову соломку.
Як уточнюється, українські прикордонники викрили значні партії кокаїну, який переправляли з Чилі та Еквадору морським шляхом. Загальна вартість цього наркотику на чорному ринку могла становити мільярд гривень.
У ДПСУ також навели випадок, коли оперативно-розшукові підрозділи припинили незаконну діяльність злочинної групи, яка налагодила виготовлення та масштабну реалізацію амфетаміну на всій території України та за її межами.
Раніше було затримано злочинців, які організували виготовлення та відправку поштою амфетаміну по всьому світу, у тому числі до США, Німеччини, Швейцарії, Японії, Австралії. Тоді ліквідували дві нарколабораторії та перехопили 36 міжнародних поштових відправлень з наркотиками, вилучили 1,5 кг амфетаміну, 0,6 кг марихуани та 62 кг прекурсорів.