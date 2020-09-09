Через порт “Південний” хотіли провезти “кокаїнові банани” на $17 мільйонів
Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.
«Днями у морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну. Наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Завдяки отриманій оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України інформації спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном.
За інформацією відомства, загальна вага наркотиків становить близько 112 кг, а їх вартість на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів.
Подальші процесуальні дії тривають.
Операцію провели оперативні співробітники ДПСУ спільно із співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (ССР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.
Як повідомлялося, співробітники СБУ знайшли більше півкілограма кокаїну у туриста з Європи.