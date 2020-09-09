Через порт “Південний” хотіли провезти “кокаїнові банани” на $17 мільйонів

У морському порту "Південний" прикордонники викрили рекордну партію кокаїну вартістю більше 17 млн доларів.

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Днями у морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну. Наркотичні засоби переміщувались в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Завдяки отриманій оперативними співробітниками Державної прикордонної служби України інформації спробу контрабанди наркотичних засобів було припинено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном.

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За інформацією відомства, загальна вага наркотиків становить близько 112 кг, а їх вартість на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів.

Подальші процесуальні дії тривають.

Операцію провели оперативні співробітники ДПСУ спільно із співробітниками Одеської митниці Держмитслужби, УСБУ в Одеській області, групи портового контролю (ССР) та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Як повідомлялося, співробітники СБУ знайшли більше півкілограма кокаїну у туриста з Європи.