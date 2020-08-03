На Одещині виявили у ящиках з бананами знайшли партію кокаїну на 200 мільйонів

Партія кокаїну знаходилася у контейнері з бананами, повідомляє ДПСУ.

Кокаїн був розфасований у 47 брикетах і прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Зазначається також, що це не перше затримання важких наркотиків у таких об'ємах. У лютому та в травні цього року в морському порту "Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували значні партії кокаїну.

У першому випадку в контейнері, який прибув з Республіки Чилі з вантажем легкових машин, правоохоронці виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кг. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри «Монополія».

В іншому випадку наркотик помістили у сховках, облаштованих з використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який теж прибув з Еквадору. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетах. Кожен брикет було обгорнуто в свинцеве пакування, щоб зменшити вірогідність виявлення їх з допомогою сканерів та службових собак. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг.