На Одещині виявили у ящиках з бананами знайшли партію кокаїну на 200 мільйонів
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.
Зазначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом контрабанди наркотичних засобів (ст. 305 КК України).Правоохоронці Одещини попередили збут рекордної партії кокаїну//Фото: od.gp.gov.ua
Правоохоронці виявили у Морському торговельному порту «Південний» прихований від митного контролю наркотичний засіб, контрабандно переміщений в Україну з Еквадору, в особливо великому розмірі – майже 60 кг кокаїну, вартістю на «чорному ринку» понад 200 млн гривень.
Партія кокаїну знаходилася у контейнері з бананами, повідомляє ДПСУ.
Кокаїн був розфасований у 47 брикетах і прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату, йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».
Зазначається також, що це не перше затримання важких наркотиків у таких об'ємах. У лютому та в травні цього року в морському порту "Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували значні партії кокаїну.
У першому випадку в контейнері, який прибув з Республіки Чилі з вантажем легкових машин, правоохоронці виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кг. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри «Монополія».
В іншому випадку наркотик помістили у сховках, облаштованих з використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який теж прибув з Еквадору. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетах. Кожен брикет було обгорнуто в свинцеве пакування, щоб зменшити вірогідність виявлення їх з допомогою сканерів та службових собак. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг.
Наразі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності та запобігання вчинення нових злочинів.