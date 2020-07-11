Поліція ліквідувала шість нарколабораторій в Києві та області

Під час санкціонованих обшуків поліціянти вилучили два кілограми канабісу, кілограм амфетаміну та 300 кілограмів прекурсорів.

Як повідомив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Вячеслав Сафонов, за цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить 1,5 мільйона гривень, передає сайт МВС.

"Працівники управління протидії наркозлочинності поліції Рівненщини спільно зі співробітниками поліції Хмельниччини та Житомирщини за підтримки Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції викрили організовану злочинну групу наркодилерів. До її складу входило чотири особи", - повідомив він.

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Зловмисники організували виготовлення та збут канабісу та амфетаміну. Також вони облаштували шість потужних нарколабораторій. Для конспірації місця виготовлення наркотиків функціонували у різних у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях, а також у місті Києві.

"Збут наркотиків зловмисники організували через месенджери. До «покупців» товар потрапляв через так звані "закладки". Більшість учасників групи вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів", - зазначив Сафонов.

Оперативники провели ряд санкціонованих обшуків у місцях, облаштованих злочинцями для виготовлення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин, в автомобілях та за місцями проживання фігурантів.

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У ході обшуків поліціянти вилучили понад два кілограми канабісу та кілограм амфетаміну, близько 300 кілограмів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків. За цінами "чорного ринку" загальна вартість вилучених наркотиків становить 1,5 мільйона гривень.

"Досудове розслідування за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12-ти років", - додав Сафонов.