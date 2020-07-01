В Італії вилучили партію наркотиків ІДІЛ на мільярд євро

Італійські правоохоронці вилучили у порту поблизу Неаполя партію наркотиків вагою у 14 тонн.

Про це повідомляє ANSA.

«Поліція Італії у середу у порту Салерно, що на півдні Неаполя, вилучила 14 тонн наркотиків, які виготовляли члени «Ісламської держави» для фінансування тероризму у Сирії», - йдеться у повідомленні.

Серед 84 мільйонів таблеток є амфетаміни й синтетичний наркотик каптагон, який також називають "наркотиком джихадистів", адже бойовики «Ісламської держави» вживають його для "придушення страху і болю".

За словами правоохоронців, вартість партії вилучених наркотиків перевищує одного мільярда євро і вважається найбільшою виявленою у світі.

Зазначається, що наркотичні препарати були заховані в паперових циліндрах для промислового використання, аби їх не могли виявити сканери поліції.

Фото: RIPRODUZIONE RISERVATA