Поліція Франції вилучила в порту Гавра кокаїну на €100 мільйонів

Французька поліція виявила в порту міста Гавра 1,4 тонни кокаїну, та арештувала трьох підозрюваних у причетності до контрабанди наркотику.

Приблизну вартість нелегального вантажу експерти оцінюють більш як у 100 млн євро, інформує Le Parisien.

«У порту Гавр з контейнера поліція вилучила 1,4 тонни кокаїну, запакованих у 15 спортивних валіз», - пише видання.

Як зазначається, у ході успішної операції правоохоронців заарештовано трьох осіб, у тому числі працівника портового доку. Двоє з них уже перебували у полі зору поліції за підозрою в дрібній торгівлі наркотиками.

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Останнім часом порт Гавра часто згадують у кримінальних хроніках, називаючи його справжнім наркотичним хабом.

У 2017 році тут було вилучено 3,5 тонни наркотиків – а по всій Франції того року загалом їх виявили 17,5 т. Торік у серпні митники Гавра вилучили тонну кокаїну, а в листопаді - ще 680 кг (про цю партію відомо, що вона перевозилася з Бразилії).