У Британії правоохоронці виявили кокаїн у вантажі медичних масок

Британські правоохоронці виявили 14 кілограмів кокаїну у вантажі з медичних масок, який намагався ввезти в країну 34-річний поляк.

Про це повідомляє RMF24

«14 кілограмів кокаїну вартістю в понад 1 мільйон фунтів пробував завезти до Великої Британії 34-річний поляк. 15 упаковок наркотиків було заховано у коробках із медичними масками», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи це затримання, в регіональному бюро британського Національного Агентства боротьби зі злочинністю (NCA) у Дуврі наголосили, що така знахідка є «черговим доказом того, як злочинні мережі намагаються використовувати спалах коронавірусу в своїх цілях, приховуючи вантаж наркотиків в тому, що здається всім необхідним захисним обладнанням».

Як повідомляється, фургон на польських реєстраційних номерах намагався в'їхати до Британії через тунель під Ла-Маншем у вівторок. Водій був заарештований.

У Британії у зв'язку з епідемією коронавірусу на даний момент не введено зобов'язання носити маски.

Нагадаємо, що станом на 16 квітня у Великій Британії всього підтверджено більше 103 тисяч випадків зараження COVID-19, включаючи більше 13,7 тисяч летальних.