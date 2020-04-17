У Британії правоохоронці виявили кокаїн у вантажі медичних масок
Про це повідомляє RMF24
«14 кілограмів кокаїну вартістю в понад 1 мільйон фунтів пробував завезти до Великої Британії 34-річний поляк. 15 упаковок наркотиків було заховано у коробках із медичними масками», - йдеться в повідомленні.
Коментуючи це затримання, в регіональному бюро британського Національного Агентства боротьби зі злочинністю (NCA) у Дуврі наголосили, що така знахідка є «черговим доказом того, як злочинні мережі намагаються використовувати спалах коронавірусу в своїх цілях, приховуючи вантаж наркотиків в тому, що здається всім необхідним захисним обладнанням».
Як повідомляється, фургон на польських реєстраційних номерах намагався в'їхати до Британії через тунель під Ла-Маншем у вівторок. Водій був заарештований.
У Британії у зв'язку з епідемією коронавірусу на даний момент не введено зобов'язання носити маски.
Нагадаємо, що станом на 16 квітня у Великій Британії всього підтверджено більше 103 тисяч випадків зараження COVID-19, включаючи більше 13,7 тисяч летальних.