В Японії контрабанду і наркотики на митниці виявлятиме штучний інтелект
Укрінформ
Міністерство фінансів Японії склало проект з використання штучного інтелекту для виявлення спроб провезення контрабандних товарів під час митних інспекцій.
Про це повідомляє NHK.
Міністерство має на меті у майбутні 10 років розробити систему, засновану на технологіях штучного інтелекту, яка буде аналізувати склад вантажу на підставі рентгенівських знімків і автоматично виявляти контрабанду, зокрема, наркотики.
Також планується почати використовувати радіохвильовий прилад для виявлення наркотиків, які перевозяться всередині тіла.
План передбачає і збільшення кількості електронних митних постів без персоналу в аеропортах і введення послуги цілодобових консультацій з митних процедур, заснованих на технології штучного інтелекту.
Міністерство фінансів каже, що має намір передбачити необхідний бюджет в наступному фінансовому році і пізніше.