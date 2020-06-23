В Японії контрабанду і наркотики на митниці виявлятиме штучний інтелект

Міністерство фінансів Японії склало проект з використання штучного інтелекту для виявлення спроб провезення контрабандних товарів під час митних інспекцій.

Про це повідомляє NHK.

Міністерство має на меті у майбутні 10 років розробити систему, засновану на технологіях штучного інтелекту , яка буде аналізувати склад вантажу на підставі рентгенівських знімків і автоматично виявляти контрабанду, зокрема, наркотики.

Також планується почати використовувати радіохвильовий прилад для виявлення наркотиків, які перевозяться всередині тіла.

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План передбачає і збільшення кількості електронних митних постів без персоналу в аеропортах і введення послуги цілодобових консультацій з митних процедур, заснованих на технології штучного інтелекту.

Міністерство фінансів каже, що має намір передбачити необхідний бюджет в наступному фінансовому році і пізніше.