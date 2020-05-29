Apple купила стартап зі штучним інтелектом для покращення роботи Siri

Компанія Apple купила стартап Inductiv Inc, що займається машинним навчанням, для покрашення роботи власного голосового асистента Siri.

Про це повідомляє Business Insider.

"Apple придбала стартап Inductiv Inc, що займається машинним навчанням, для покрашення можливостей Siri", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Inductiv Inc працює з автоматизацією процесів із виправленням помилок у даних з використанням підгалузі штучного інтелекту – машинне навчання.

Нині інженери придбаного стартапа вже працюють, зокрема, над голосовим асистентом Apple – Siri.

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Зазначається, що Siri був представлений ще у 2011 році, задовго до появи конкурентів Alexa від Amazon і Google Assistant від Google. Проте нині вважається, що саме голосовий асистент від Apple втратив свої позиції й вимушений наздоганяти своїх конкурентів.

Як повідомлялося, на початку квітня американська компанія Apple купила ірландський стартап Voysis, який завдяки штучному інтелекту допомагає голосовим асистентам краще зрозуміти людську мову.

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