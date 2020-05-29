Apple купила стартап зі штучним інтелектом для покращення роботи Siri
Про це повідомляє Business Insider.
"Apple придбала стартап Inductiv Inc, що займається машинним навчанням, для покрашення можливостей Siri", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, Inductiv Inc працює з автоматизацією процесів із виправленням помилок у даних з використанням підгалузі штучного інтелекту – машинне навчання.
Нині інженери придбаного стартапа вже працюють, зокрема, над голосовим асистентом Apple – Siri.
Зазначається, що Siri був представлений ще у 2011 році, задовго до появи конкурентів Alexa від Amazon і Google Assistant від Google. Проте нині вважається, що саме голосовий асистент від Apple втратив свої позиції й вимушений наздоганяти своїх конкурентів.
Як повідомлялося, на початку квітня американська компанія Apple купила ірландський стартап Voysis, який завдяки штучному інтелекту допомагає голосовим асистентам краще зрозуміти людську мову.
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