Apple придбала ірландський стартап зі штучним інтелектом для покращення Siri

Американська компанія Apple купила ірландський стартап Voysis, який завдяки штучному інтелекту допомагає голосовим асистентам краще зрозуміти людську мову.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Apple придбала стартап Voysis, який, на основі штучного інтелекту, розробляє платформу для голосових асистентів, аби вони змогли краще зрозуміти людську мову», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, ірландський стартап зосереджений на покращенні голосових асистентів в таких додатках як онлайн-шоппінг, аби програмне забезпечення змогло краще розуміти голосові команди користувачів.

Так, програмне забезпечення ірландського стартапу вже настільки «відшліфовано», що завдяки фразам «Мені потрібна LED-лампа» і «Мій бюджет становить 100 доларів США» воно може дуже швидко допомогти користувачам підібрати необхідний товар.

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Зазначається, що Apple може використати купівлю Voysis для покращення свого власного голосового асистента Siri.

У самій компанії дуже лаконічно прокоментували новину, заявивши, що «Apple час від час купує інші невеликі технологічні компанії і не коментує свої цілі або плани».