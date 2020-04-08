Apple знову оновила свою операційну систему

Компанія Apple представила оновлену операційну систему iOS 13.4.1 для iPhone.

Про це повідомляє портал BGR.

«iOS 13.4.1 вже доступний для всіх користувачів iPhone та iPadOS, 13.4.1 доступний для всіх відповідних моделей iPad», - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, в новій операційні системі є кілька виправлень багів ОС iOS 13.4, зокрема ті, які раніше унеможливлювали деяким пристроям робити дзвінки через FaceTime.

Зазначається, що нову операційну систему можна завантажити через налаштування iPhone та iPad.

Як повідомлялося, наприкінці березня компанія Apple представила операційну систему iOS 13.4 для iPhone.