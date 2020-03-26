Apple може відкласти випуск перших iPhone 5G через коронавірус – ЗМІ
Про це повідомляє Nikkei Asia Review із посиланням на співрозмовників, обізнаних із питанням.
«Apple готується до можливого відтермінування випуску перших iPhone 5G у той час як пандемія коронавірусу загрожує світовому попиту й підриває план компанії щодо розробки продукту», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляються співрозмовники, розглядається можливість з перенесенням запуску на три місяці. Нині запуск був запланований на вересень цього року.
Джерела газети додали, що в Apple найбільше побоюються, що поточна ситуація у світі значно знизить апетит користувачів щодо придбання нових iPhone, у той час як сама компанія розраховує на «вибуховий ефект» з випуском свого першого iPhone з підтримкою 5G.
У самій компанії відмовилися коментувати новину.
Зазначається, що Apple на рік відстає від своїх конкурентів Samsung і Huawei, які вже представили власні 5G–смартфони.