Apple може відкласти випуск перших iPhone 5G через коронавірус – ЗМІ

Американська компанія Apple готується до відтермінування випуску перших iPhone 5G через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Nikkei Asia Review із посиланням на співрозмовників, обізнаних із питанням.

«Apple готується до можливого відтермінування випуску перших iPhone 5G у той час як пандемія коронавірусу загрожує світовому попиту й підриває план компанії щодо розробки продукту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляються співрозмовники, розглядається можливість з перенесенням запуску на три місяці. Нині запуск був запланований на вересень цього року.

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Джерела газети додали, що в Apple найбільше побоюються, що поточна ситуація у світі значно знизить апетит користувачів щодо придбання нових iPhone, у той час як сама компанія розраховує на «вибуховий ефект» з випуском свого першого iPhone з підтримкою 5G.

У самій компанії відмовилися коментувати новину.

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Зазначається, що Apple на рік відстає від своїх конкурентів Samsung і Huawei, які вже представили власні 5G–смартфони.