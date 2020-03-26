Apple передасть 10 мільйонів захисних масок для США та Європи
Про це заявив генеральний директор компанії Тім Кук у Twitter.
"Я з гордістю повідомляю, що у нас є можливість виділити 10 млн масок Сполученим Штатам і ще кілька мільйонів — регіонам Європи, які найбільше постраждали (від коронавірусу – ред.). Наша команда зараз працює над тим, щоб придбати маски у наших постачальників", - написав Кук.
Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Facebook пожертвувала 720 тис. масок американським медикам, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.
Також італійська компанія Prada розпочала виробництво 80 тисяч одиниць медичного спецодягу та 110 тисяч масок, які будуть надані медичним працівникам, на вимогу регіону Тоскана.
За даними Worldometers, на 10.00 у світі зафіксовано 472 529 випадків зараження коронавірусом, з них 21 304 летальних і 114 740 осіб одужали.