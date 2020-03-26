Apple передасть 10 мільйонів захисних масок для США та Європи

Американська технологічна компанія Apple надасть 10 млн медичних масок США та найбільш постраждалим від пандемії коронавірусу Covid-19 європейським країнам.

Про це заявив генеральний директор компанії Тім Кук у Twitter.

"Я з гордістю повідомляю, що у нас є можливість виділити 10 млн масок Сполученим Штатам і ще кілька мільйонів — регіонам Європи, які найбільше постраждали (від коронавірусу – ред.). Наша команда зараз працює над тим, щоб придбати маски у наших постачальників", - написав Кук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Facebook пожертвувала 720 тис. масок американським медикам, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Читайте також: Штати встановили одразу два антирекорди за смертністю від коронавірусу

Також італійська компанія Prada розпочала виробництво 80 тисяч одиниць медичного спецодягу та 110 тисяч масок, які будуть надані медичним працівникам, на вимогу регіону Тоскана.

За даними Worldometers, на 10.00 у світі зафіксовано 472 529 випадків зараження коронавірусом, з них 21 304 летальних і 114 740 осіб одужали.