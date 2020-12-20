У морпорту "Південний" прикордонники виявили 54 кг кокаїну на $12 мільйонів

У морському порту "Південний" прикордонники виявили 54 кг кокаїну вартістю 12 млн доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Наркотики прибули в Україну до «Морського порту Південний» з Еквадору у контейнері з вантажем фруктів", - зазначається у повідомленні.

Кокаїн, вагою 54 кг, був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнера. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

Правоохоронці знали заздалегідь, що кінцевим пунктом доставлення «елітного наркотику» мала бути одна з країн ЄС, тому вони здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску «Старокозаче».

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст.305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Нагадаємо: лише цього року у морських портах на Одещині співробітникам Держприкордонслужби вдалось виявити понад 500 кг кокаїну.