Іран теж припинив авіасполучення із Британією через мутований коронавірус
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заступника міністра доріг та урбаністичного розвитку Ірану Шахрама Адамнеяда пише IRNA.
“Зважаючи на нові обставини щодо інфікування коронавірусом в Об’єднаному королівстві, міністерство на два тижні припинило польоти задля недопущення поширення недуги й заради збереження громадського здоров’я”, - йдеться у матеріалі.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.
Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.
Негайну заборону на польоти до Великобританії вже оголосила Австрія, Нідерланди й кілька інших держав.