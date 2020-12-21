Іран теж припинив авіасполучення із Британією через мутований коронавірус

Через виявлення на території Великобританії нового штаму коронавірусу, Іран приєднався до низки інших держав й припинив авіаційне сполучення з Об’єднаним королівством.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на заступника міністра доріг та урбаністичного розвитку Ірану Шахрама Адамнеяда пише IRNA.

“Зважаючи на нові обставини щодо інфікування коронавірусом в Об’єднаному королівстві, міністерство на два тижні припинило польоти задля недопущення поширення недуги й заради збереження громадського здоров’я”, - йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Британський уряд посилює карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії. На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

Негайну заборону на польоти до Великобританії вже оголосила Австрія, Нідерланди й кілька інших держав.