У Словаччині на COVID-19 хворіють прем'єр і п'ятеро урядовців, президент - на карантині

Президент Словаччини Зузана Чапутова перебуває на карантині після контакту з інфікованим коронавірусом міністром, наразі її стан добрий.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Причиною карантину є зустріч глави держави з міністром оборони Ярославом Надем, яка відбулася минулого тижня. Згодом міністр здав позитивний тест на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Позитивний тест на коронавірус здали ще п'ятеро членів словацького уряду, зокрема прем’єр-міністр Ігор Матович, віцепрем’єр-міністри Штефан Голий і Вероніка Ремішова, двоє міністрів.

«Відсьогодні я один із вас», – так у Фейсбуці написав про свою хворобу очільник словацького уряду 18 грудня.

За даними міністерства охорони здоров’я Словаччини, в країні COVID-19 виявлено у 149 275 людей, летальних випадків зареєстровано 1510. Найбільше від початку епідемії - 70 людей за один день - померло 18 грудня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 76 635 408 випадків COVID-19, зокрема 1 692 075 летальних, 53 758 431 людина одужала.