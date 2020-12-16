Помпео пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на COVID-19

Держсекретар США Майк Помпео пішов на самоізоляцію після контакту з людиною, у якої підтвердився коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Times.

«Держсекретар Помпео контактував з людиною, яка здала позитивний тест на COVID-19. З міркувань конфіденційності ми не можемо назвати ім’я цієї людини», - заявила речниця Держдепу.

Вона додала, що в самого Помпео тест на коронавірус дав негативний результат, нині він перебуває на самоізоляції.

«Медики Держдепу пильно слідкують за його здоров’ям», - зазначила речниця.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 74 006 646 випадків коронавірусу, зокрема 1 645 774 летальні, одужали 51 980 612 людей.