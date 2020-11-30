Прем’єр Хорватії пішов на самоізоляцію через COVID-19 у дружини

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович розпочав десятиденну ізоляцію через виявлену коронавірусну хворобу в його дружини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Total Croatia News із посиланням на пресслужбу прем’єра.

Зазначається, що Пленкович попри негативний тест на коронавірус вирішив продовжувати виконання своїх службових обов’язків із дому, зокрема, проведе засідання уряду в режимі відеовключення.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Хорватія суттєво посилила обмежувальні заходи через швидке зростання кількості нових випадків інфікування вірусом COVID-19. Водночас у країні поки не планують вводити повний локдаун.

Згідно з даними Worldometer, упродовж минулої доби на території Хорватії було виявлено 2919 нових випадків інфікування COVID-19 та зареєстровано 57 смертей від недуги.