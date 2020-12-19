Керівники євроінституцій погодили пріоритети на наступні чотири роки

Керівники ключових європейських інституцій – Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Президент Європейського Парламенту Девід Сассолі та Канцлер головуючої в ЄС Німеччини Ангела Меркель, — підписали спільну Декларацію щодо законодавчих пріоритетів на 2021 рік та програму на наступні чотири роки.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської Комісії.

«Декларація фіксує зобов’язання трьох євроінституцій швидко ухвалити законодавство, яке є необхідним для поновлення ЄС після пандемії COVID-19, та зберегти можливості для кліматичної та цифрової трансформації. Три керівники також підписали першу в історії Спільну резолюцію щодо політичних завдань та пріоритетів на 2020-2024 роки», - йдеться у повідомленні.

Спільна Декларація щодо пріоритетів на 2021 рік ґрунтується на річній робочій програмі Єврокомісії. Документ відображає ключові пропозиції Єврокомісії у сфері законодавства, що вже були представлені або будуть представлені до осені 2021 року.

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Серед визначених стратегічних напрямків діяльності ЄС – імплементація Європейської Зеленої угоди, забезпечення справедливого розподілу навантаження під час «зеленої» трансформації, щоб жодна країна у цьому процесі не залишилася наодинці, що має надати Євросоюзу можливість просуватися до мети кліматичної нейтральності до 2050 року та досягти відчутного прогресу у досягненні кліматичних цілей вже до 2030 року.

Ще один напрямок – визначення параметрів так званого Європейського цифрового десятиліття, що має сприяти створенню ефективного та безпечного ринку цифрових послуг з визначеними етичними рамками, розвитку надійного та безпечного штучного інтелекту, що має сприяти інноваційному розвитку всієї європейської економіки.

Наступна програмна мета – створити економічну структуру, що працюватиме для людей, забезпечити досяжність процесів відновлення для усього суспільства, зміцнити спільний ринок та промисловий потенціал, що має сприяти соціальній справедливості та заможності. Для досягнення цієї ж мети має використовуватися розвиток в рамках ЄС економічного та монетарного союзів, підвищення стійкості та надійності європейської банківської системи.

Окремим пріоритетом є також посилення позицій Європи у світі, розвиток міжнародного партнерства та надання нового імпульсу трансатлантичним відносинам. ЄС має намір зберігати провідні позиції у розвитку правових норм у системі міжнародної торгівлі та створення справедливого правового поля у цій сфері.

Важливим напрямком спільної роботи буде забезпечення свободи та безпеки в Європі. Зокрема, цьому сприятиме погодження нового Пакту з притулку та міграції, підвищення ефективності контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Євросоюз також має намір захистити принцип свободи руху шляхом зміцнення Шенгенського законодавства та завдяки кращій координації дій країн-членів у реагуванні на кризу у сфері здоров’я. У цьому ж контексті ЄС вживатиме законодавчих заходів для запобігання поширенню онлайн терористичного контенту та інформації, що стосується сексуальної експлуатації дітей.

Документ зазначає, що всі згадані заходи мають на меті захист та зміцнення демократії, відстоювання спільних європейських цінностей, розвиток спроможностей ЄС у розвитку та захисті верховенства права, фундаментальних прав та свобод, зміцнення основ демократичного устрою Європи.

Як повідомляв Укрінформ, Європарламент, Європейська Рада та Єврокомісія обговорюють та погоджують законодавчі пріоритети на наступний рік та на перспективу наприкінці кожного року. Це дозволяє координувати спільну роботу у вирішенні спільних викликів, що постають перед Євросоюзом. Перша подібна декларація була підписана у грудні 2016 року.