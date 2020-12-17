Рада ЄС формально ухвалила бюджет на 2021-2027 роки

Після ухваленого вчора позитивного рішення Європарламенту щодо багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки, законодавчий акт щодо бюджету був формально ухвалений сьогодні Радою ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Законодавство передбачає для довгострокового бюджету суму у 1 074,3 мільярда євро для 27 країн ЄС у цінах 2028 року, включаючи інтегрування Європейського фонду розвитку. Разом із інструментом відновлення «Нове покоління ЄС» у 750 мільярдів євро, це (законодавство) надає безпрецедентне фінансування у 1,8 трильйона євро на наступні роки для підтримки у відновленні після пандемії COVID-19 та у досягненні довгострокових пріоритетів ЄС у різних сферах політики», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей багаторічний бюджет охоплює сім ключових напрямків витрат та 40 загальноєвропейських програм, визначає їх фінансування на період у 7 років.

Серед ключових напрямків витрат – зелена та цифрова трансформація, регіональний розвиток, спільна сільськогосподарська політика, охорона довкілля, міграція та охорона кордонів, безпека і оборона.

У бюджеті окремо прописано фінансування для розвитку стосунків ЄС із сусідами та іншими країнами світу в обсязі 97,4 мільярда євро.

Усього близько третини витрат ЄС будуть призначені для нових або посилених напрямків політики. Водночас інструмент відновлення має допомогти країнам-членам подолати наслідки кризи COVID-19, забезпечити їх модернізацію та стійкість.

Особливу увагу буде приділено фінансуванню досліджень і інновацій у цифровій сфері, включаючи розвиток штучного інтелекту та засобів кібернетичного захисту, сучасних комунікаційних систем тощо.

Бюджет передбачає збільшення фінансування для таких життєво важливих програм як EU4Health (ЄС для здоров’я), дослідницької платформи Horizon Europe, освітньої програми Erasmus+ та інших.

Новацією у сфері міграції та охорони кордонів буде посилене фінансування для створення Прикордонного корпусу ЄС чисельністю у 10 000 службовців в межах Європейського агентства з охорони кордонів та берегової охорони, який має набути спроможність до дії до 2027 року.

Бюджет також передбачає заснування Європейського фонду оборони, який покликаний забезпечити конкурентність, ефективність та інноваційну ємність оборонного, технологічного та промислового потенціалу ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, загальний пакет фінансування ЄС на 2021-2027 роки в обсязі більш як 1,8 трильйона євро, включаючи MFF та інструмент відновлення «Нове покоління ЄС», призначений для вирішення ключових завдань у подоланні наслідків пандемії коронавірусу та має створити основу для інноваційного розвитку всієї європейської економіки, зокрема, у галузі цифрової та «зеленої» трансформації. Успішна реалізація цих фінансових програм є складовою у досягненні амбітної цілі ЄС перетворити Європу на кліматично нейтральний континент до 2050 року.