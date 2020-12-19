Рада ЄС досягла політичної згоди щодо Європейського фонду миру

Рада ЄС досягла політичної згоди щодо формування так званого Європейського фонду миру (European Peace Facility), головним призначенням якого є підтримка дій ЄС на міжнародній арені.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у п'ятницю на сайті Європейської Ради.

«Європейський фонд миру є новим глобальним позабюджетним інструментом, який буде використовуватися для фінансування зовнішніх дій військового або оборонного спрямування в рамках CFSP з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки і стабільності», - йдеться у повідомленні.

Як очікується, Європейський фонд миру покращить спроможності ЄС запобігати та швидко реагувати на кризи або конфлікти. Крім того, цей інструмент дозволить залучати до цієї роботи країни-партнери, регіональні та міжнародні організації. Це відповідає послідовній політиці ЄС зі зміцнення спроможностей третіх країн краще відповідати на кризи у сфері безпеки та забезпечувати захист для власного населення.

Новий позабюджетний інструмент матиме фінансову ємність у 5 мільярдів євро на період 2021-2027 років, яка формуватиметься за рахунок щорічних внесків від усіх країн-членів. Він стане частиною широкого підходу ЄС до фінансування зовнішніх дій, поряд із Інструментом сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), серед інших подібних програм.

Читайте також: ЄС застосував третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка

Європейський фонд миру вперше дозволить ЄС, на додаток до заходів в рамках спільних місій та операцій CFSP, постачати військове або оборонне обладнання, допомагати у створенні відповідної інфраструктури, надавати допомогу у цій сфері за запитом третіх країн, регіональних або міжнародних організацій. Заходи в рамках такої допомоги будуть частиною прозорої та зваженої політичної стратегії, яка буде супроводжуватися ретельною оцінкою ризиків та матиме чітко окреслені повноваження.

Зокрема, ЄФМ замінить існуючий Африканський фонд миру, який до цього використовувався Євросоюзом для фінансування операцій під егідою Африканського Союзу або африканських регіональних організацій. Водночас, новий інструмент дозволить ЄС брати участь у фінансуванні операцій з підтримки миру, що проводяться під егідою партнерів ЄС, будь-де у світі.

На додаток, ЄФМ замінить також так званий «Афінський механізм», який використовувався для фінансування оперативних витрат в рамках військових місій і операцій CSDP, які спрямовувалися на організацію штабів, утримання персоналу, транспортні витрати, заходи безпеки та на інші подібні напрямки.

Читайте також: Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Як повідомляв Укрінформ, вперше пропозицію про створення Європейського фонду миру ще у 2018 році висунув високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Головною метою цієї пропозиції було розширення набору інструментів ЄС з реагування на кризи та посилення ролі Євросоюзу як ефективного постачальника безпеки по усьому світові. Головними критеріями такої безпекової діяльності є дотримання норм демократії та світового порядку, основаному на законах, включаючи дотримання прав людини та верховенство права.