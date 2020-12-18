Інструмент сусідства та партнерства: посли ЄС погодили попередню угоду на €80 мільярдів

Рада ЄС на рівні постійних представників погодила сьогодні параметри Інструменту ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва (NDICI), які були попередньо погоджені з Європейським парламентом.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз невдовзі матиме універсальний інструмент для збалансованішого, прозорішого та гнучкішого фінансування зовнішніх дій, що дозволить ЄС ефективно підтримувати та просувати свої цінності та інтереси по усьому світові. Посли країн-членів ЄС сьогодні погодили попередню угоду, яку було досягнуто 15 грудня між Головуванням ЄС та представниками Європейського парламенту щодо регуляторних правил використання Інструменту ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва, в контексті багаторічного бюджету ЄС (MFF) на 2021-2027 роки», - йдеться у повідомленні.

Новий інструмент NDICI дозволить спрямовувати і спростить застосування фінансових інструментів ЄС для міжнародної співпраці та регіонального розвитку, для реагування на кризи та для миротворчих дій у взаємодії з країнами-партнерами. Це дотягатиметься за рахунок злиття десяти існуючих зовнішніх інструментів фінансування, а також Європейського фонду розвитку, у єдиний фінансовий засіб.

Як зазначається, цей інструмент матиме чітку політичну спрямованість, оскільки буде базуватися на ключових завданнях політики ЄС, які будуть погоджуватися з країнами-партнерами. Він просуватиме багатосторонність, стратегічні пріоритети та досягнення ключових у виконанні ключових міжнародних зобов’язань, включаючи Цілі сталого розвитку ООН, «зелений» Порядок денний ЄС до 2030 року та кліматичну Паризьку угоду.

NDICI буде забезпечений фінансуванням в обсязі фінансового пакету в 79 мільярдів 462 мільйони євро у поточних цінах (70 800 мільйонів євро в цінах 2018 року) на період 2021-2027 років.

Цей інструмент надаватиме фінансування за трьома головними напрямками.

По-перше, у географічному вимірі.

Географічний компонент сприятиме розвитку партнерства через співпрацю з країнами-партнерами ЄС у таких визначених регіонах: Європейське сусідство, Африканський регіон Південної Сахари, Азія та Тихоокеанський регіон, а також Америка і Карибський басейн.

Географічна співпраця буде сфокусована навколо вдосконалення системи управляння, інклюзивного зростання, досягнення цілей захисту клімату та довкілля, зменшення рівня бідності, боротьба з нерівністю, підвищення стійкості, запобігання конфліктам та людський розвиток, поряд з іншими цілями цього ж ряду.

На додаток, країни регіону Європейського Сусідства зможуть скористатися перевагами посиленого політичного співробітництва та підтримки цілей регіонального розвитку, як і сприяння в інтеграції у внутрішній ринок ЄС.

Фінансовий пакет, що виділяється на цей напрямок, складає 60 388 млн євро (53 805 млн євро у цінах 2018 року), з яких 19 323 млн євро (17 217 млн) будуть призначені для Сусідства, з дотриманням адекватного географічного балансу, при цьому, принаймні 29 181 млн євро (26 000 млн) будуть призначені для регіону Південної Сахари.

Другий вимір NDICI – тематичний.

Тематичні програми, на які виділяється 6 358 млн євро (5 665 млн у цінах 2018 року), будуть присвячені досягненню Цілей сталого розвитку на глобальному рівні. Тематичні програми будуть зосереджені на дотриманні прав людини і демократії, на розвитку громадянського суспільства, на просування стабільності та миру, а також на подоланні глобальних викликів, зокрема, у сфері здоров’я, освіти, професійної підготовки, захисту прав жінок і дітей, працевлаштування, соціального захисту, культури, міграції та кліматичних змін.

Нарешті, третій ключовий напрямок Інструменту ЄС з сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва – швидке реагування (на кризи).

Компонент швидкого реагування отримає фінансовий пакет ємністю у 3 182 млн євро (2 835 млн у цінах 2018 року), який призначено для фінансування спроможностей для швидкого реагування, зокрема, для кризового менеджменту, для запобігання конфліктам та для миротворчої діяльності. Дії, які фінансуватимуться в рамках цього компоненту, будуть спрямовані на зміцнення стійкості уражених кризою країн, на поєднання гуманітарних дій та дій з розвитку, для досягнення зовнішньополітичних потреб та пріоритетів.

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На додаток, в рамках NDICI створюється фінансова «подушка гнучкості» в обсязі 9 534 млн євро (8 495 млн), яка дозволить Євросоюзу реагувати на нові виклики, пов’язані із кризами або з розвитком пост-кризової ситуації, або з міграційним тиском, або з необхідністю просувати міжнародні ініціативи та пріоритети Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія вийшла із пропозицією щодо створення NDICI в червні 2018 року під час представлення бачення багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки. Після сьогоднішнього ухвалення на рівні постійних представників ЄС Європейський парламент та Європейська Рада мають втілити досягнуту домовленість у правовий текст для його подальшого остаточного ухвалення.