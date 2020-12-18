Журнал Science назвав COVID-вакцини науковим проривом року

У щорічній публікації авторитетного американського журналу Science про найважливіші наукові відкриття і прориви розробка вакцин від COVID-19 посіла лідируючу позицію.

Головний редактор Science Голден Торп у редакційній статті назвав COVID-вакцини «головним науковим проривом» 2020 року, передає Укрінформ.

«Цього року ми знали, що науковий прорив буде пов'язаний з COVID-19, але лише в останні пару тижнів стало очевидним, що високоефективні нові вакцини візьмуть пальму першості», - написав Торп.

За словами головного редактора Science, досягнення у сфері вакцин від коронавірусу є «свідченням роботи багатьох відданих своїй справі вчених сьогодні і в минулому».

Торп зазначив, що на шляху до розробки вакцин траплялося багато перешкод, зокрема «необгрунтовані атаки політиків і вчених, які намагалися використовувати пандемію».

Попри все, успішний початок масової імунізації вакцинами від коронавірусу свідчить про те, що «цей прорив є тріумфом для всієї науки».

Як відомо, наразі основними вакцинами від вірусу SARS-COV-2 є вакцини від виробників Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Так, Сполучені Штати Америки і Велика Британія вже почали застосовувати вакцину від коронавірусу, спільно розроблену Pfizer і її німецьким партнером BioNTech SE, а інші країни, як очікується, чинитимуть за їх прикладом.

Водночас, як повідомляє Укрінформ, вакцина від Moderna пройшла перший етап затвердження в США.

Згідно з даними Worldometer, станом на ранок 18 грудня у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.