Pfizer подала заявку на схвалення COVID-вакцини в Японії

Pfizer подала заявку на схвалення COVID-вакцини в Японії

Укрінформ
Американська фармацевтична компанія Pfizer подала заявку в Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії на сертифікацію своєї вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo.

Pfizer стала першим виробником ліків, які подали такий запит в Японії.

За словами чиновників, у разі схвалення препарату вакцинація в Японії може початися вже в березні.

Компанія домагається прискореного затвердження без необхідності проведення великомасштабних випробувань на підставі того, що вакцина вже була схвалена в інших країнах. Pfizer вже провела клінічні випробування за участю 160 осіб в Японії.

Як нагадує видання, Японія вже домовилася з Pfizer про постачання 120 мільйонів доз у першій половині наступного року, яких вистачить для вакцинації 60 мільйонів людей, або приблизно половини населення країни.

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Сполучені Штати Америки та Велика Британія вже почали застосовувати вакцину від коронавірусу, спільно розроблену Pfizer і її німецьким партнером BioNTech SE, а Сінгапур і деякі інші країни, як очікується, візьмуть із них приклад.

Однак залишаються побоювання з приводу безпеки цієї вакцини, оскільки у медичного працівника на Алясці (США) виникла серйозна алергічна реакція на вакцину. Аналогічні алергічні реакції у двох медичних працівників було зареєстровано у Великій Британії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.

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