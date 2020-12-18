Pfizer подала заявку на схвалення COVID-вакцини в Японії

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала заявку в Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії на сертифікацію своєї вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo.

Pfizer стала першим виробником ліків, які подали такий запит в Японії.

За словами чиновників, у разі схвалення препарату вакцинація в Японії може початися вже в березні.

Компанія домагається прискореного затвердження без необхідності проведення великомасштабних випробувань на підставі того, що вакцина вже була схвалена в інших країнах. Pfizer вже провела клінічні випробування за участю 160 осіб в Японії.

Як нагадує видання, Японія вже домовилася з Pfizer про постачання 120 мільйонів доз у першій половині наступного року, яких вистачить для вакцинації 60 мільйонів людей, або приблизно половини населення країни.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія вже почали застосовувати вакцину від коронавірусу, спільно розроблену Pfizer і її німецьким партнером BioNTech SE, а Сінгапур і деякі інші країни, як очікується, візьмуть із них приклад.

Однак залишаються побоювання з приводу безпеки цієї вакцини, оскільки у медичного працівника на Алясці (США) виникла серйозна алергічна реакція на вакцину. Аналогічні алергічні реакції у двох медичних працівників було зареєстровано у Великій Британії.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 282 798 випадків COVID-19, зокрема 1 668 356 летальних, одужали 52 852 602 особи.