Болгарія продовжила карантин до кінця січня

Уряд Болгарії продовжив карантин до кінця січня наступного року з метою знизити навантаження на медичну систему країни у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Бойко Борисов, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Він зазначив, що, як і раніше, у Болгарії будуть закриті загальноосвітні школи, ресторани, кафе і спортзали.

Водночас уряд планує відновити роботу дитсадків та початкових шкіл після новорічних канікул.

Як повідомлялося, у Болгарії з 27 листопада посилили карантин і планували його завершити 21 грудня.

За даними сайту Worldometer, загальна кількість випадків коронавірусу у Болгарії перевищила 186,2 тис., з них 6,1 тис. летальних. Болгарія входить у трійку країн ЄС з найвищим показником смертності від COVID-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.