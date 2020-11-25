Болгарія посилює карантин: закривають школи і ресторани

Уряд Болгарії з п’ятниці посилює карантин через зростання випадків COVID-19.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Бойко Борисов, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Доведено, що лише одне впливає на COVID-19 - зменшення соціальних контактів або карантин. Щоб послабити тиск на лікарні, які перебувають на межі, ми впроваджуємо заходи на три тижні», - сказав прем'єр-міністр Бойко Борисов.

Як зазначається, з 27 листопада по 21 грудня у Болгарії будуть закриті навчальні заклади, ресторани, нічні клуби, торгові центри та спортзали.

Школи та університети перейдуть на онлайн-навчання, а дитячі садки будуть закриті. Також буде заборонено збиратися групами понад 15 осіб. Туристичні поїздки по території Болгарії та за кордон будуть заборонені.

Натомість невеликі магазини залишаться відкритими, а спортивні заходи проходитимуть без глядачів. Кількість глядачів в театрах буде обмежена 30% від місткості.

Міністр праці і соцполітики Дениця Сачева заявила, що уряд надасть перші 30,5 мільйона доларів фінансової підтримки працівникам підприємств, змушених закритися.

За даними сайту Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у країні перевищила 129,3 тис., з них 3,2 тис. осіб померли. Болгарія входить в трійку країн ЄС з найвищим показником смертності від COVID-19 з розрахунку на 100 тисяч населення.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 листопада у світі зафіксовано 60 105 740 випадків коронавірусу. Зокрема 1 414 868 осіб загинули й 41 553 773 одужали.

Фото: Vassil Donev/EPA