Кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 60 мільйонів

Станом на ранок 25 листопада в світі зафіксовано 60 105 740 випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема 1 414 868 осіб загинули й 41 553 773 одужали.

За ніч було зафіксовано 17 275 нових випадків і 1 075 летальних випадків. Найбільше в Мексиці, там захворіло 10 794 осіб і 813 померли.

У США наразі кількість випадків COVID-19 з початку пандемії становить 12 955 007. В Індії 9 222 216 і в Бразилії 6 121 449.