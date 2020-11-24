У Франції кількість померлих від COVID-19 перевищила 50 тисяч

У Франції з початку пандемії коронавірусу в березні кількість летальних випадків перевищила 50 тисяч.

Про це засвідчила актуальна статистика Національного агентства громадського здоров’я, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 24 листопада загальна кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою, сягнула 50 237. За попередню добу померло 458 осіб.

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З початку епідемії у березні у країні підтверджено 2 153 815 інфікувань коронавірусом. За попередні 24 години виявлено 9 155 нових випадків.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму зверненні до нації 24 листопада заявив про проходження країною піку другої хвилі епідемії та скасування з 15 грудня основних карантинних обмежень.

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Нагадаємо: у Франції другий національний карантин було уведено з 30 листопада. На початку листопада, у пік другої хвилі епідемії, кількість інфікованих сягала понад 60 тисяч за добу.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est