Тихановська ще не знає, коли приїде в Україну, але дуже хоче

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська хотіла б відвідати Україну, але поки зустрічається зі співвітчизниками в європейських столицях.

У неділю, 13 грудня, вона поспілкувалась зі своїми прихильниками в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Знаєте, я цього дуже хотіла б», - сказала Тихановська на запитання агентства, чи не планує вона поїхати в Україну. Але поки говорити, коли це може статися, зарано.

Тихановська зустрілась з білорусами в Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

В німецькій столиці лідер білоруської опозиції звернулась до представників діаспори та німців з проханням не залишати білорусів сам на сам з режимом. Вона визнала, що люди втомилися, вони потребують підтримки.

«Людям важко, люди втомились, людям страшно, але не давайте Європі забути про нас, відвернутися від нас у такий важливий момент… Зовнішній тиск є дуже-дуже важливим. Слово за вами», - закликала Тихановська. Вона звернулась з проханням привертати увагу, змусити уряди демократичних країн прийти на допомогу Білорусі зараз, а не потім; не закривати очі на те, що відбувається в республіці. У самій Білорусі люди обмежені в інструментах у боротьбі проти диктатури, додала вона.

На площі Жандарменмаркт, де в цю пору зазвичай проходить один з найкращих різдвяних ярмарків, але не цього року, зібралися щонайменше 300 людей. Поліція та організатори намагалися закликати людей тримати дистанцію, але марно. Хоча всі були в масках, стояти на відстані 2 метри не виходило: всі хотіли сфотографуватися разом з Тихановською, подякувати їй за мужність, передати квіти та подарунки.

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Це вже другий візит Світлани Тихановської в Берлін.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. В неділю в низці міст пройшов «Марш народного звинувачення»

Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.