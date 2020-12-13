Генсек ООН закликає всі країни ввести надзвичайний кліматичний стан

На думку генсека ООН Антоніу Гуттеріша світові лідери вживають недостатньо заходів для боротьби з глобальним потеплінням, а тому посадовець закликав їх запровадити надзвичайний кліматичний стан для зменшення рівня викидів вуглецю.

Як передає Укрінформ, про це Гуттеріш заявив на саміті з нагоди 5-ї річниці підписання Паризької кліматичної угоди.

«У Парижі ми пообіцяли зупинити підвищення температури на рівні 1,5 градуса. Ми взяли недостатньо зобов'язань, щоб цього досягти, навіть ці обіцянки не виконуються. Рівень вуглекислого газу рекордно високий. Якщо ми не змінимо курс, на нас чекає катастрофічне підвищення температури на понад 3 градуси у цьому столітті», — сказав наголосив він.

За словами генерального секретаря ООН, уже 38 держав оголосили надзвичайний кліматичний стан і тепер це мають зробити всі інші. Він також засудив представників G20, які «досі вкладають забагато грошей на виробництво та споживання викопного палива замість того, щоб розвивати низьковуглецеву енергетику».

Для скорочення вуглецевих викидів у світі на 45% до 2030 року (у порівнянні з 2010 роком) та, відповідно, зупинки підвищення температури на рівні 1,5 градусів Антоніу Гуттеріш запропонував низку кроків: встановити ціну на вуглець; поступово припинити фінансування та надавати пільги для викопного палива; припинити будівництво нових вугільних електростанцій; змушувати платити за викиди вуглецю забруднювачів, а не всіх платників податків; обов'язково розкривати інформацію про фінансові збитки через зміни клімату; прописувати необхідність досягнення вуглецевої нейтральності в офіційних документах.

Як відомо, Паризьку кліматичну угоду 2015 року підписали понад 190 держав світу, включаючи Україні. Мета договору – не допустити зростання середньої світової температури на понад 1,5 градуса за Цельсієм. Адже перевищення цього температурного ліміту прямо приведе до небезпечних наслідків. Наприклад, до підняття рівня Світового океану та затоплення прибережних міст, а також до зменшення територій, придатних до ведення сільського господарства.

Як передавав Укрінформ, британський регулятор енергетичного ринку Ofgem схвалив виділення компаніям 30 млрд фунтів стерлінгів ($40 млрд) на модернізацію енергетичної інфраструктури у 2021-2026 роках для переходу на більш екологічно чисту і надійну енергосистему. Зазначається, що ця сума на 20% перевищує максимальний обсяг інвестицій, який планувався з самого початку.

Фото: ООН