Американці не хочуть народжувати дітей через «кліматичний апокаліпсис»

Американці, стурбовані змінами клімату, вирішують не мати дітей через побоювання, що їхні нащадки можуть зіткнутися з «кліматичним апокаліпсисом» через глобальне потепління.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Springer.

Дослідники анонімно опитали 607 дорослих американців віком від 27 до 45 років. Дослідження не показало значної статистичної різниці між поглядами респондентів залежно від їх статі.

Виявилося, що 96% респондентів дуже або надзвичайно стурбовані майбутнім своїх потенційних дітей у зв'язку зі змінами клімату.

Водночас 59,8% опитаних побоюються, що їхні діти у майбутньому можуть займатися діяльністю, що сприятиме погіршенню ситуації з кліматом.

Автор дослідження Метью Шнайдер-Майерсон розповів, що страхи за майбутнє своїх дітей базувалися на песимістичних оцінках щодо процесу глобального потепління. З 400 респондентів, які прогнозували майбутнє, 92% називали його негативним, 5,6% — змішаним чи нейтральним й лише 0,6% — позитивним.

Одна 31-річна учасниця сказала, що зміни клімату — єдина причина, чому вона вирішила не мати біологічних дітей. «Я не хочу народжувати дітей у світі, що вмирає. Але дуже хочу бути матір'ю», — сказала жінка.

Крім того, 6% респондентів, які вже є батьками, заявили, що шкодують про народження дітей.