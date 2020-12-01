Мета ООН щодо зміни клімату є «досяжною»

Новий аналіз температур, проведений науково-дослідницькою групою Climate Action Tracker, передбачає, що мета Паризької угоди ООН щодо клімату стає «досяжною».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Climate Action Tracker розглянули нові кліматичні обіцянки Китаю та інших країн, а також плани обраного президента США Джо Байдена з питань захисту клімату. Згідно з розглянутим сценарієм, до кінця цього століття підвищення світових температур може утримуватися на рівні 2,1°C.

Попередні оцінки вказували на підвищення до 3°C з катастрофічними наслідками.

При цьому експерти стурбовані тим, що довгостроковий оптимізм не поєднується з короткостроковими планами щодо скорочення викидів вуглецю.

Як зазначає видання, вже більш як десять років дослідники з Climate Action Tracker стежать за тим, що колективні зобов'язання країн зі скорочення викидів вуглецю означають для планети. Після невдалого саміту в Копенгагені 2009 року, за оцінками групи, до кінця цього століття глобальна температура підвищиться на 3,5°C.